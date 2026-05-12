Prosegue nella Procura di Milano la sfilata di testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul mondo arbitrale. Stamattina è stato il turno di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il quale, nelle vesti di teste volontario, ha fatto presente al pm Maurizio Ascione che, per quanto gli risulta, Gianluca Rocchi non abbia mai subito pressioni da parte dei dirigenti dei club che non sentivano direttamente l'ex designatore.

Secondo le indiscrezioni in possesso finora di Sky, tenendo presente che gli atti restano secretati, non ci sarebbero intercettazioni dirette tra lo stesso Rocchi e i dirigenti. Inoltre, lo stesso pm non avrebbe prove di minacce sull'ambiente arbitrale o di comportamenti simili a quelli che si videro durante Calciopoli. Ci sono, invece, situazioni che vanno decodificate e necessitano di ulteriori approfondimenti. In questo senso, oggi Ascione si confronterà con il procuratore capo per fare il punto sull'indagine: un incontro che, stando a Sky, potrebbe essere significativo.