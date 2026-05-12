Inter-Verona, la partita dopo la quale i nerazzurri verranno incoronati ufficialmente come campioni d'Italia, sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 17 maggio, alle ore 15. Lo ha comunicato Lega Serie A pubblicando la programmazione tv della 37esima giornata del campionato. Le tre gare che andranno in onda anche su Sky Sport, in co-esclusiva con DAZN, sono Como-Parma, Juve-Fiorentina e Sassuolo-Lecce. Ecco il programma completo:

Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Como 1907-Parma (DAZN e Sky)

Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Genoa-AC Milan (DAZN)

Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Juventus-ACF Fiorentina (DAZN e Sky)

Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Pisa-SSC Napoli (DAZN)

Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: AS Roma-SS Lazio (DAZN)

Domenica 17 maggio 2026, ore 15.00: Inter Milan-Hellas Verona (DAZN)

Domenica 17 maggio 2026, ore 18.00: Atalanta BC-Bologna FC 1909 (DAZN)

Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Cagliari Calcio-Torino FC (DAZN)

Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: US Sassuolo Calcio-US Lecce (DAZN e Sky)

Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Udinese Calcio-US Cremonese (DAZN).