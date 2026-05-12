Thuram recuperato: il francese sta bene e potrebbe addirittura partire dall'inizio nella finalissima di domani. Un'ottima notizia per Chivu dopo le notizia negative filtrate nella giornata di ieri.

Intanto prosegue il paragone tra l'Inter del Triplete e quella del potenziale Doblete: un giochino innescato da Mourinho e che nasconde qualche leggenda metropolitana...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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