Questo testo doveva semplicemente celebrarne la grandezza e l'interismo nel giorno del suo 70esimo compleanno, invece da quel triste 6 maggio si è trasformato in un dolce ricordo. Oggi Evaristo Beccalossi avrebbe compiuto 70 anni, ma purtroppo 6 giorni fa se n'è andato lasciando un enorme vuoto in chi lo conosceva e gli voleva bene o semplicemente in chi lo ha amato e stimato come calciatore. L'Inter, attraverso il suo sito, gli ha voluto dedicare qualche pensiero:

Ironia, fantasia e talento: ogni volta che un interista pensa a queste caratteristiche non può non pensare a Evaristo Beccalossi, artista del pallone in grado di far innamorare tifosi nerazzurri di tutte le generazioni, anche quelli che non hanno avuto la fortuna di ammirarlo sul terreno di gioco.

Il suo ricordo continua ad accompagnarci dopo la sua scomparsa e in questa giornata si fa ancora più vivo e presente: nato il 12 maggio 1956 a Brescia, Evaristo avrebbe compiuto 70 anni oggi.

Le sue giocate hanno ispirato ed emozionato tutti gli appassionati di calcio in Italia e nel Mondo. A pochi giorni dalla sua scomparsa ricordiamo ancora una volta Evaristo Beccalossi, simbolo romantico di interismo e artista inimitabile che amava dipingere i suoi capolavori di nero e azzurro.