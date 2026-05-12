Cesc Fabregas vuole essere l'ultimo ad arrendersi sul fronte Nico Paz. L'allenatore che ha valorizzato al meglio le qualità dell'argentino spera ancora di poterlo avere a disposizione nella prossima stagione, nonostante siano sempre più concrete le voci che vorrebbero il Real Madrid convinto di riscattarlo per 9 milioni di euro, rispettando l'accordo di recompra previsto tra le parti. Intervistato da Cadena Cope, durante il programma 'El Partitazo Cope', l'allenatore del Como ha speso parole molto positive nei confronti del proprio giocatore: "Parliamo di un grande ragazzo che ci ha dato tantissimo e penso che anche noi abbiamo dato tanto a lui. La nostra intesa è perfetta, ma alla fine noi siamo il Como, la pressione non è la stessa. Lo sviluppo di Nico è di alto livello. Io lo considero quasi un figlio perché sia lui sia il padre hanno avuto fiducia in me dall'inizio, quando la squadra era fresca di promozione in A, subimmo tre gol dalla Juventus all'esordio e fummo eliminati dalla Sampdoria al primo turno di Coppa Italia. Credevano che io fossi l'allenatore giusto e il Como il contesto giusto per Nico in questo momento".
Sul futuro Fabregas mantiene le sue convinzioni: "Nico è cresciuto tantissimo e continuo a pensare che per il suo sviluppo un altro anno con noi gli farebbe davvero molto bene. Però io parlo per ciò che vedo e per come lo conosco. Non ne abbiamo ancora discusso perché in queste ultime partite ci stiamo ancora giocando molto. Non abbiamo preso una decisione, o almeno né lui né il Real Madrid ci hanno ancora comunicato nulla. Perciò siamo tranquilli, è un ragazzo molto umile con una famiglia tranquilla che lo guida molto bene. Per questo sono sereno, credo che prenderà la decisione giusta".
Come Fabregas, anche l'Inter è in attesa di capire cosa può accadere, con il nome di Nico Paz sempre in cima ai desideri di tutti in Viale della Liberazione e con la consapevolezza che l'unica chance di poterlo avere è che il Real Madrid decida di privarsene per una cifra significativa.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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