Concluso il giro di Nazionali, Juventus-Inter entra nel vivo. La squadra di Massimiliano Allegri, che come Simone Inzaghi, ha riaccolto alcuni giocatori impegnati con le varie Nazionali, si è riunita questo pomeriggio al JTC per la preparazione verso il derby d'Italia. Dopo Andrea Cambiaso, arrivato ieri, sono rientrati oggi a Torino, Federico Chiesa, Federico Gatti, Moise Kean, Filip Kostic e Dusan Vlahovic. Attesi per domani Szczesny, Bremer, Rabiot, Iling-Junior, Nonge e Yildiz. "Il gruppo oggi si è concentrato sulle esercitazioni per il possesso palla e, per finire, partitella a ranghi misti con la Juventus Next Gen. Domani, giovedì, allenamento in programma nel pomeriggio" si legge nel report pubblicato dal club torinese.

Quanto agli acciaccati, riferisce Sky Sport, si sono allenati ancora a parte Danilo, Timothy Weah, sicuri assenti domenica sera, oltre a Manuel Locatelli che verrà valutato di giorno in giorno. Weston McKennie ha lavorato parzialmente in gruppo, al quale si sono uniti Fabio Miretti e Alex Sandro.