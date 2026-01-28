Nelle ultime ore l'Inter avrebbe espresso il proprio interesse per Yann Massolin, il centrocampista offensivo del Modena che nell’ultimo periodo è diventato pedina insostituibile dell’undici titolare di mister Andrea Sottil. La conferma arriva dal quotidiano locale Gazzetta di Modena, che aggiunge come rimanga comunque la posizione del club gialloblu, che non intende privarsi del giocatore in questa finestra di mercato e che lo valuta tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Prezzo, questo, destinato a salire nel corso dei prossimi mesi se Massolin confermerà le proprie indubbie qualità tecniche unite a doti fisiche fuori dal comune.

Sul centrocampista francese ad oggi è l’Udinese a partire da una posizione di vantaggio, ma nulla può essere escluso anche perché gli interessamenti arrivano dall’Italia ed anche dall’estero, con gli olandesi del Psv Eindhoven e gli spagnoli del Villarreal in pole position.