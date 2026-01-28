Anche la Cavese, attraverso un comunicato, ha dato la notizia del passaggio di Igor Amerighi all'Inter Under 23. Il club metelliano ha salutato l'esterno ringraziandolo per la grande abnegazione e professionalità mostrata in questi mesi, augurandogli di raggiungere i più prestigiosi traguardi professionali nel corso della sua carriera.

Amerighi, arrivato a luglio dal Fossombrone, ha giocato in questa stagione 22 partite con la maglia blufoncè, segnando un gol e mettendo a referto quattro assist.