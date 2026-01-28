Ultimo capitolo di una League Phase della Champions League decisamente dai due volti per l’Inter. Che questa sera, nella cornice sempre mastodontica e imponente del Signal Iduna Park di Dortmund, cercheranno di evitare un’altra caduta dopo le ultime tre sconfitte e di giocarsi le residue chance di approdare nelle prime otto, impresa piuttosto ardua anche perché dipendente da una concatenazione di altri eventi che dovranno verificarsi in questa serata dove tutte e 36 le squadre scenderanno in campo contemporaneamente, in una prevedibile maratona di colpi di scena minuto per minuto. Fischio d’inizio dell’arbitro Istvan Kovacs alle ore 21: segui con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.01 - Panchina ridotta all'osso e scelte forzate per Niko Kovac, che però sotto certi versi sorprende inserendo Max Beier e Fabio Silva alle spalle di Seyrou Guirassy preferendoli a Julian Brandt e Karim Adeyemi. In difesa gioca il 2005 Filippo Manè.

20.00 - Sarà a trazione francese l'attacco dell'Inter, con Marcus Thuram e Yoan Bonny schierati dal primo minuto e Lautaro Martinez e Pio Esposito pronti a uscire dalla panchina. In difesa, Chivu dà fiducia a Francesco Acerbi e lascia in panchina Alessandro Bastoni.

19.54 - Ecco le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Inter:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): 1 Kobel; 23 Can, 4 Schlotterbeck, 39 Mané; 26 Ryerson, 7 Bellingham, 8 Nmecha, 5 Bensebaini; 14 Beier, 21 Silva; 9 Guirassy.

In panchina: 31 Ostrzinski, 33 Meyer, 2 Yan Couto, 10 Brandt, 17 Chukwuemeka, 27 Adeyemi.

Allenatore: Niko Kovac.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 25 Akanji; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 10 Lautaro Martinez, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 94 Esposito, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: I. Kovacs (ROU). Assistenti: Marica - Tunyogi. Quarto ufficiale: S. Kovacs. VAR: Dieperink (NED). Assistente VAR: Kwiatkowski.