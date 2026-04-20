Uno dei giocatori che hanno fatto meglio dopo la sosta per le nazionali, in casa Inter, è certamente Nicolò Barella. Reduce da un periodo di scarsa brillantezza e con la delusione azzurra da smaltire, il centrocampista ha inanellato una serie di prestazioni di altissimo livello, tornando a segnare (due volte tra Roma e Cagliari) e fornendo assist importantissimi come contro il Como. Il tutto senza lesinare sul solito lavoro di corsa e cucitura a centrocampo.

Oggi su Tuttosport si evidenzia il grande momento che sta vivendo il giocatore, premiato anche come Mvp della gara contro il Cagliari, venerdì scorso, quando Thuram lo ha portato "in trionfo" a seguito del 2-0, del quale Barella si è quasi scusato col pubblico ospite, lui originario della Sardegna. Da sottolineare come, nonostante il periodo non facilissimo prima dei playoff mondiali, Chivu non abbia mai messo in discussione la centralità del vice-capitano. Barella ha giocato 27 gare su 30 da titolare in campionato, quando è stato a disposizione.

A centrocampo ci sarà una rivoluzione: Calhanoglu è in bilico e Mkhitaryan potrebbe smettere, Frattesi è in uscita e Diouf è in dubbio. Il punto fermo resta proprio Barella. Anche in vista della partita di domani contro il Como. I dubbi di formazione riguardano infatti il possibile rientro (al massimo in panchina all'inizio) di Bastoni ed è sicuro che non ci sarà Lautaro. Recuperato Bisseck in difesa. E di sicuro si conterà su Barella.