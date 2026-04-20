La "mossa" di Cristian Chivu in vista di Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera alle 21 allo stadio San Siro, potrebbe essere quella di lanciare Ange-Yoan Bonny come titolare. L'attaccante, secondo La Gazzetta dello Sport, è candidato a giocare al posto di Pio Esposito, rispetto alla sfida di campionato contro il Cagliari, al fianco di Marcus Thuram.

La decisione finale verrà presa oggi, guardando a cosa succederà in allenamento. Sarà decisivo perché il giocatore francese non gioca titolare da 44 giorni, ovvero dal derby di Milano nel girone di ritorno in campionato, quando in coppia con Pio Esposito non riuscì a garantire adeguato peso offensivo alla squadra.

Ripercorrendo la stagione, la rosea sottolinea come il francese sia stato il meno decisivo dei quattro attaccanti in gruppo, nonostante una buona partenza. Da fine ottobre a oggi solo due reti in Serie A, contro Lazio e Pisa. E l'ultimo centro è arrivato proprio in Coppa Italia, il 4 febbraio contro il Torino. Due mesi e mezzo senza centri.

Quanto al resto della formazione, restano scarse le possibilità di rivedere in campo dal 1' Alessandro Bastoni, che anche ieri ha lavorato a parte e quindi vede allontanarsi l'idea di un rientro immediato. Al difensore serve ancora un po' di lavoro per essere definitivamente pronto, a meno di ribaltoni nell'ultima seduta prima della partita con i lariani.