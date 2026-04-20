Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Condò parla in particolar modo della lotta Scudetto e di quel che si è visto dopo l'ultima parentesi dedicata alle nazionali, amara per l'Italia ma che dopo la quale i nerazzurri hanno riallargato la forbice rispetto alla concorrenza.
"Nelle tre partite che hanno seguito l’ultima pausa l’Inter ha segnato 12 gol: 5 alla Roma, 4 al Como, 3 al Cagliari. Prima della sosta aveva rimesso in palio uno scudetto che pareva blindato con due punti in tre partite: dopo, lo scudetto è stato non vinto ma stravinto considerato che le seconde sono precipitate a meno 12 e domenica prossima — giornata numero 34 — ci sarà già la prima opportunità di festeggiarlo", si legge.
"Il Napoli di Spalletti e l’Inter di Inzaghi lo vinsero alla 33esima, e in entrambi i casi si parlò (giustamente) di monologo. Non ne siamo lontani, e oltre alla reattività della squadra di Chivu — il cui nucleo italiano era uscito frustrato dal disastro azzurro — le dinamiche di queste settimane segnalano il cupio dissolvi delle sue ex-rivali. Napoli e Milan hanno giocato partite spettrali. Il Napoli si è lasciato prendere a schiaffi dalla Lazio di Sarri, con l’intuibile portato di allusioni e discussioni che soltanto l’attesissimo vertice fra De Laurentiis e Conte (ma quando si incontrano?) potrà disperdere. Il Milan ha preso a Verona i tre punti che gli servivano per ricreare una distanza di sicurezza, ma l’ha fatto in coda a un pomeriggio di nulla".
"Due avvisi ai ds già al lavoro perla prossima stagione: ci aspettiamo che almeno le quattro iscritte alla Champions — quelle che godranno di un extra budget di una cinquantina di milioni — dichiarino l’obiettivo scudetto. E fatelo meglio il prossimo mercato, perché la differenza tra acquisti riusciti e falliti della stagione in chiusura è 20/80, andando a spanne".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 09:52 Gerard Martin resta, il Barça valuta altre due contropartite nell'affare Bastoni
- 09:38 Viviano: "Capolavoro Chivu anche grazie a Inzaghi. Juve da Scudetto con Spalletti dall'inizio? Sì perché..."
- 09:24 Condò: "L'Inter ha stravinto. Le 4 in zona Champions si dichiarino per lo Scudetto"
- 09:10 Akanji: "Scudetto e poi Coppa, sarebbe bellissimo. Io al Milan? Vi racconto. E su Bastoni dico che..."
- 08:56 CdS - Inter, tutti i meriti di Chivu: psicologia, comunicazione, scelte tattiche. Con un solo neo
- 08:42 Adani: "Inter, la leadership di Chivu in due aspetti. Dimarco? Erano vent'anni che..."
- 08:28 TS - Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo ma la certezza è Barella: la fiducia di Chivu è in un dato
- 08:14 GdS - Chivu-Fabregas a confronto: è parità nelle coppe nazionali, entrambi hanno un traguardo storico davanti
- 08:00 GdS - Inter-Como, Chivu gioca la carta Bonny: vigilia decisiva per il francese. E per Bastoni...
- 00:00 Tutti alzano bandiera bianca, nessuno "chiede scusa". Così è troppo facile
- 23:54 Montella: "Quando manca Calhanoglu è un problema, perdi un pezzo di squadra"
- 23:40 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 23:25 Domani a Coverciano l'evento 'Inside the Sport 2026'. Premi anche per Marotta, Mancini e Grosso
- 23:10 Milan, Allegri: "Secondi primi dei perdenti? Noi pensiamo solo alla Champions"
- 22:56 ThuLa efficiente, ma all'Inter mancano i dribbling: i numeri parlano chiaro
- 22:43 Juve-Bologna finisce 2-0: i bianconeri consolidano il quarto posto
- 22:28 Napoli, Spinazzola: "Non ha funzionato niente, ci servono ancora molti punti per la Champions"
- 22:13 Inter a caccia del fattore 'D', Palestra può portare a Milano i dribbling che mancano a Chivu
- 21:57 Colantuono: "Inter ottava? Mai detto, è la rosa più forte del campionato"
- 21:43 Conte, stagione da dimenticare: anche vincendole tutte sarebbe la peggiore in Serie A
- 21:29 Napoli, Politano: "Non ci piace che si parli così tanto di Conte, c'è ancora tanto in ballo"
- 21:14 Tomori: "Potevamo fare di più, ma ora cerchiamo di raggiungere l'obiettivo"
- 21:00 Il rammarico di Fofana: "Siamo il Milan e dobbiamo alzare il livello"
- 20:45 Montervino: "Se fosse sceso uno da Marte ieri avrebbe detto Lazio da Scudetto e Napoli ottavo-nono"
- 20:30 Cesena, brutto infortunio per Jonathan Klinsmann: frattura a livello della prima vertebra cervicale
- 20:16 Dimarco, non solo assist: governa la classifica delle chance create
- 20:03 Il Genoa vince a Pisa e vede la salvezza: toscani a un passo dalla B
- 19:48 Romano: "Ederson, l'Atalanta chiede 45 mln di euro: frenata nella trattativa con l'Atletico. L'Inter..."
- 19:34 San Siro come Wimbledon? L'idea di Binaghi per il nuovo torneo ATP
- 19:20 Giana Erminio, Espinal: "Vittoria con l'Inter U23 voluta fortemente. Playoff? Un po' mi rode"
- 19:05 Spinazzola getta la spugna per lo Scudetto: "Abbiamo lottato al massimo"
- 18:51 Inter, capitolo difesa: addio di Acerbi praticamente certo, per De Vrij pronta una proposta di rinnovo
- 18:37 La Russa: "San Siro resti in piedi. Speriamo in una giunta di centrodestra"
- 18:22 "Vogliamo la Coppa Italia": i tifosi caricano l'Atalanta prima della Lazio
- 18:08 Allegri garantisce: "Penso solo al Milan, continueremo il percorso insieme"
- 17:54 Milan, Rabiot alza bandiera bianca: "Scudetto? Questo obiettivo è andato"
- 17:40 Torino, D'Aversa: "Bene i 40 punti, mi aspettavo una prestazione migliore"
- 17:25 Giana Erminio-Inter U23, le pagelle: poche sufficienze nella brutta partita dei nerazzurri, si salva Cocchi
- 17:15 Vecchi in conferenza: "Oggi tanti errori tecnici. I playoff si complicano"
- 17:08 Rabiot regala tre punti al Milan: 1-0 al Verona, anche Allegri a -12 dall'Inter
- 16:54 Dimarco, Inter a vita: sarà rinnovo fino al 2030. E si vuole blindare Thuram
- 16:39 Arezzo, Chiosa chiama i tifosi: "Domenica riempiremmo anche San Siro"
- 16:36 Troppa Giana Erminio per l'Inter U23: a Gorgonzola i nerazzurri cadono 2-0, si complica la corsa ai playoff
- 16:25 Pavard-OM, l'addio ormai è prossimo. Una statistica condanna il francese
- 16:10 Workshop Inter Club a Milano, Marotta: "Il nostro DNA è essere inclusivi"
- 15:55 Tonali: "Dobbiamo fare di tutto per tornare ai Mondiali fra quattro anni"
- 15:40 Atubolu, asta europea con l'Inter in mezzo. Dal Friburgo condizioni chiare
- 15:25 Tacchinardi: "Chivu è stato un grande. In lui rivedo un piccolo Mourinho"
- 15:10 Callegari e Trevisani, sì allo stile di Chivu: "Assolutamente gradevole"
- 14:55 Di Napoli: "Più forte l'Inter o più deboli le inseguitrici? Direi la prima"
- 14:40 Non basta il coraggio alla Cremonese: col Torino è parità a reti bianche
- 14:25 Inter U20 batte Lecce, Carbone felice: "Questa squadra merita i playoff"
- 14:10 Sky - Bastoni anche oggi a parte sul campo. Ma lavorando a buon ritmo
- 13:55 Corsa alla FIGC, domani Malagò incontrerà le Leghe di Serie A e B
- 13:40 Inter macchina da gol: sono 78 dopo 33 giornate, un solo in meno della squadra della seconda stella
- 13:25 Zanetti: "Scudetto, rimaniamo calmi e umili. Chivu è un fratello del Triplete"
- 13:15 Primavera - Inter-Lecce, gli Up&Down: El Mahboubi spacca la partita, la squadra cresce con Cerpelletti
- 13:02 Primavera - Tre punti pesantissimi per l'Inter: Carrara-gol e Lecce battuto 1-0
- 12:45 Condò: "L'Inter vince lo scudetto e le altre non perdono: non esiste. Mi è piaciuta la battuta di Chivu, l'anno prossimo..."
- 12:30 La Provence - Stroncatura per Pavard dopo Lorient-OM: "2/10, non all'altezza del suo status"
- 12:15 Villas-Boas: "All'Inter bella esperienza che ricordo con piacere, ho imparato molto da Mourinho"
- 12:00 Corsera - Scudetto all'Inter, ma c'è un piccolo neo da non sottovalutare. Dimarco uomo copertina e pedina del futuro
- 11:45 Sport - Barcellona, Fort non sa nulla del presunto interessamento dell'Inter: il suo obiettivo è chiaro
- 11:30 Adani: "Chivu ha sintetizzato diversi mondi in ricchezza calcistica. Ora un passo ulteriore: competere nell'Europa che conta"
- 11:15 TS - Bastoni ha deciso: vuole continuare la carriera al Barcellona. Da Viale della Liberazione avvisano: nessuno sconto
- 11:00 TS - Inter, al momento Palestra non può essere un obiettivo. Lo diventerebbe in caso di addio di Dumfries
- 10:45 Repubblica - Napoli, prova disarmante con la Lazio: crollo totale, lo scudetto va a Milano
- 10:30 CdS - Scudetto quasi in tasca, è tempo di pianificare. All'Inter si programma un "mercato alla Marotta"
- 10:15 CdS - Fabregas sogna l'impresa al Meazza e Vojvoda lo stuzzica
- 10:00 Prandelli: "Neanche con Vlahovic il Milan avrebbe vinto lo scudetto. Complimenti a Chivu, venuti fuori i valori"