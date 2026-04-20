Tra i presenti nello studio di Pressing, nella puntata della domenica sera, c'è anche Emiliano Viviano, ex portiere con un passato anche nel gruppo nerazzurro. Durante la parentesi dedicata alla Juventus, a Viviano viene chiesto se, cominciando la stagione direttamente con Spalletti in panchina, i bianconeri avrebbero avuto un'opportunità di scalzare l'Inter dalla vetta della Serie A, giocandosela nel rush finale di campionato.

"Con questa rosa non lo so, ma molto probabilmente sì. Anche perché con Spalletti dall'inizio il mercato sarebbe stato diverso. Trevisani avrebbe detto: con un allenatore sì che se la sarebbe giocata, io sono un po' più diplomatico...", la risposta non priva di ironia di Viviano.

Andando avanti nella puntata si è parlato soprattutto dei meriti di Cristian Chivu nella cavalcata che l'Inter sta portando avanti in questa stagione. Su questo, però, Viviano è intervenuto per sottolineare non solo le capacità del tecnico rumeno, ma anche quelle del predecessore, Simone Inzaghi. "L'Inter era forte e ben allenata. Chivu ha fatto un capolavoro, per la poca esperienza che aveva è riuscito a portare l'Inter a vincere almeno un trofeo, ma Inzaghi all'Inter ha fatto cose clamorose conquistando due finali di Champions".