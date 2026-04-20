A distanza di qualche giorno dalla vittoria dell'Inter in casa contro il Cagliari e con poche ore ancora prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como, alla Nuova Ds parla Carlos Augusto, che anche per via dell'assenza di Alessandro Bastoni ha trovato minuti importanti nelle ultime partite, compresa quella importantissima contro i lariani in campionato (dove è subentrato proprio a Bastoni a partire da inizio ripresa) e quella coi sardi di venerdì scorso.

"Dopo la stagione scorsa che non è finita bene, credo che il mister abbia portato quel che mancava. Ha trasmesso quel che voleva e alla fine ha fatto al differenza perché il gruppo c'è", sono le parole pronunciate da Carlos Augusto ai microfoni Rai per sottolineare la centralità del lavoro svolto da Cristian Chivu e dal suo staff una volta subentrati a Inzaghi poco prima del Mondiale per club.

Del brasiliano si sta parlando molto nelle ultime settimane anche per via delle contrattazioni sul rinnovo, che per ora non hanno portato ancora a una soluzione definitiva. Quando però è stato interpellato sull'argomento, il diretto interessato ha sempre preferito concentrarsi sul campo e non rilasciare dichiarazioni che potessero far trapelare un indirizzo piuttosto che un altro.