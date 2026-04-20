Archiviato, di fatto, il discorso scudetto, l'Inter si concentra fortemente sul ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Como in programma domani a San Siro (ore 21).

Chivu recupera Bisseck, aspetta Bastoni e non rischia Lautaro: pronto Bonny dal 1'. Possibile la conferma di Martinez tra i pali dopo la titolarità con il Cagliari. Il crollo del Napoli con la Lazio, dopo quello del Milan con l'Udinese, ha concesso ai nerazzurri la possibilità di non disperdere troppe energie con il doppio impegno: il focus, ragionevolmente, adesso è sulla coppa per tentare di centrare l'obiettivo doblete.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 20 aprile 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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