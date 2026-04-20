Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A con una lunga militanza in diverse società e tra gli ospiti fissi de La Nuova Ds, ha parlato nell'ultima puntata della trasmissione Rai dei giocatori più importanti per questa Inter, che sta viaggiando sicura verso la conquista del ventunesimo Scudetto della propria storia.

"Dimarco, Calhanoglu, Lautaro sono tutti nomi giusti ma l'anno prossimo avranno tutti un anno in più e bisognerà aumentare il livello. L'Inter non ha un altro Calhanoglu, a quel livello. Forse non ce l'ha nessuno in Europa. Passano gli anni e devono cercare di restare sempre in alto con le stesse caratteristiche", afferma Sorrentino.

Da ex portiere, l'opinionista si sofferma anche su quella che sembra a tutti un'evidenza in vista del prossimo mercato che la società di via della Liberazione dovrà affrontare. " Secondo me dovranno prendere anche un portiere, Sommer per età ha bisogno di un'alternativa", afferma. E in effetti le voci riguardanti un estremo difensore, nello specifico quelle che vogliono l'Inter pronta a prendere Vicario dal Tottenham, sono diventate più insistenti col passare dei mesi. Il portiere azzurro fu peraltro vicino ai nerazzurri già nell'estate in cui poi decise di intraprendere il percorso in Premier League.