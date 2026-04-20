Operazione Como. Nonostante l'entusiasmo per lo Scudetto ormai quasi in mano stia montando giorno dopo giorno, in casa Inter non c'è allcuna intenzione di rilassarsi alla vigilia di una partita importante per questa stagione. Domani sera al Meazza è in programma il return match della semifinale di Coppa Italia contro il Como (all'andata 0-0) e Cristian Chivu non vuole cali di concentrazione. Non a caso stamattina l'allenatore non solo ha tenuto la squadra in campo per molto tempo, ma ha fatto uscire dallo spogliatoio i giocatori in ritardo rispetto alle abitudini perché ha voluto parlare con loro, come fatto sapere da Sportmediaset. Obiettivo: trasmettere la concentrazione per la partita di domani.

Ipotesi di formazione: Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez saranno out sicuramente, mentre è recuperato al 100% Bisseck che oggi ha svolto il terzo allenamento in gruppo, ma non dovrebbe essere rischiato almeno dall'inizio. Per questo la difesa sarà con Francesco Acerbi in mezzo e Manuel Akanji e Carlos Augusto ai suoi lati. Ballottaggio nel reparto offensivo: Ange Bonny o Pio Esposito al fianco di Marcus Thuram. L'allenatore deciderà domani mattina, quando il gruppo si ritroverà peer una seduta leggera.