Dopo aver arbitrato la partita di campionato contro la Roma, Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, torna a incrociare l'Inter: sarà infatti lui a fischiare domani sera a San Siro per la semifinale di Coppa Italia contro il Como, dove i nerazzurri cercheranno il pass per la finale di Roma del prossimo 13 maggio dopo lo 0-0 della gara di andata al Sinigaglia. Sozza sarà assistito da Berti e Cecconi, con Matteo Marcenaro nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR ci sarà invece Daniele Doveri con assistente il suo omonimo Daniele Paterna.

L'altra semifinale, quella della New Balance Arena tra Atalanta e Lazio, è stata invece affidata al comasco Andrea Colombo con Imperiale e Costanzo assistenti e Luca Zufferli di Udine quarto uffiiciale. Il VAR sarà affidato al tandem formato da Rosario Abisso e Fabio Maresca.