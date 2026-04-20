Nei mesi scorsi, il suo nome era circolato anche in orbita Inter, in quella ridda di talenti croati che erano finiti nel mirino del club nerazzurro. La 'lotteria' alla fine è stata vinta da Leon Jakirovic, che dopo un inizio un po' balbettante sta guadagnando spazio e considerazione in particolare nell'Under 20 di Benito Carbone. Ma Moris Valincic, difensore della Dinamo Zagabria, non è affatto sparito dai radar delle compagini italiane, malgrado l'infortunio al metatarso subito a fine ottobre e un rientro in campo piuttosto complicato. E ai microfoni del quotidiano Jutarnji List, il suo agente Adrian Aliaj, direttore generale dell'agenzia Soccer11, spalanca le porte ad una sua partenza lanciando precise accuse al club croato: " Crediamo che Moris dovrebbe lasciare la Dinamo in estate e crediamo che sia una prospettiva piuttosto realistica. La Dinamo non ha gestito bene il suo ritorno, perché non era pronto né fisicamente né mentalmente, quindi ha alternato buone prestazioni a prestazioni deludenti, per poi finire in panchina. Moris è un giocatore che si è messo in luce in autunno, mostrando un enorme potenziale, quindi mi aspettavo che un club delle dimensioni della Dinamo preparasse il campo per il suo ritorno con maggiore attenzione".

E l'Italia, sempre secondo Aliaj, è la meta più ambita e anelata: "Tutti i colossi italiani si sono messi in fila per ingaggiarlo. Non nascondiamo il fatto che consideriamo l'Italia la tappa successiva della sua carriera. Tutti questi club lo hanno visto giocare in molte partite, hanno visto cosa è in grado di fare, e la loro percezione di Moris è rimasta la stessa e molto simile anche oggi. Ora ha 23 anni e secondo noi è pronto per un ulteriore passo avanti, ne ha bisogno. È un giocatore con grandi doti fisiche e un'energia enorme, quindi è logico che vada in un club e in un campionato dove avrà stimoli ancora maggiori per accrescere ulteriormente le sue capacità. Il suo prezzo? Quando colossi italiani come Napoli, Roma, Bologna, Lazio o Milan ti vedono come un giocatore che potrebbe rinforzare la loro squadra, 15 milioni sono una cifra assolutamente realistica a quei livelli. Era il suo valore lo scorso autunno e vogliamo replicarlo. Visto l'interesse che c'è, è realistico pensare che sia Moris che la Dinamo riceveranno un'offerta che andrà bene per tutte le parti. Se però la Dinamo non sarà soddisfatta, Valinčić resterà a Maksimir senza problemi e continuerà come ha fatto finora. Molto semplice".