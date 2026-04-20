L'allenamento dell'anti-vigilia di Inter-Como fa pensare che Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Cristian Chivu per la partita contro i lariani nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma domani sera alle 21.00.

Come riporta il Corriere della Sera, infatti, il difensore centrale mancino si è allenato a parte anche ieri, essendo ancora alle prese con un problema legato alla caviglia, che si porta dietro già dal periodo dedicato alle nazionali. Aveva giocato il primo tempo della sfida di campionato contro il Como, ma dopo 45' Chivu aveva preferito lasciarlo in panchina per inserire Carlos Augusto e addirittura il giocatore non è stato convocato in vista della gara contro il Cagliari di venerdì scorso, proprio con l'intenzione di lasciarlo a lavorare ad Appiano Gentile in vista degli appuntamento successivi.

Il titolare in difesa sarà quindi ancora una volta Carlos Augusto, confermato come "braccetto" a sinistra, mentre Josep Martinez sarà tra i pali esattamente come accaduto nell'ultima gara di campionato.

Chivu e i giocatori puntano all'accoppiata, Scudetto (ormai molto vicino) e Coppa Italia, che sul campo è riuscita solo a José Mourinho. L'Inter dovrà però fare a meno ancora una volta di Lautaro Martinez. Il ritorno dell'argentino previsto per domenica prossima col Torino potrebbe a questo punto slittare alla sfida successiva in casa contro il Parma, in modo da garantire un completo recupero. Alle viste per il centravanti c'è sia il rush finale di stagione, con le ultime gare di campionato e l'eventuale finale di Coppa Italia, che il Mondiale da campione in carica con l'Argentina.