Intervenuto negli studi di Sky Calcio Show, il ct della Turchia Vincenzo Montella parla così di Hakan Calhanoglu:

“Quando manca un giocatore come Calhanoglu è un problema, un po’ come con Pizarro ai tempi della Fiorentina. Manca a tutta la squadra, in Nazionale è lo stesso. Il problema di questi grandi calciatori è che quando mancano perdi un pezzo di squadra, i compagni si sentono meno sicuri. Chi affianco a lui all’Inter? Lui è un giocatore completo oggi, non è solo tecnico. Accanto gli puoi mettere anche un giocatore di qualità. Bisogna capire se i difensori centrali reggono l’urto perché nel calcio l’equilibrio è fondamentale.