La Coppa Italia entra nella sua settimana decisiva e, dopo i pareggi maturati nelle gare d’andata, tutto resta aperto in vista delle semifinali di ritorno. In palio c’è un posto nella finalissima del 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, con ali analisti di Betflag che intanto hanno disegnato il loro scenario più probabile prospettando un atto conclusivo tutto all'insegna del nerazzurro: è l’Inter di Cristian Chivu a guidare le valutazioni a quota 2.00, davanti all’Atalanta proposta a 3.25. Più indietro il Como, offerto a 6.00, e la Lazio, data a 7.50. Per quanto riguarda Inter-Como, la semifinale di San Siro in programma domani sera riparte dallo 0-0 del Sinigaglia. I nerazzurri, che nelle ultime 30 stagioni sono la squadra che ha raggiunto più semifinali di Coppa Italia, partono avanti anche nel mercato 1X2 dei 90 minuti: segno 1 a 1.75, pareggio a 3.80, segno 2 a 4.50.

La squadra di Cristian Chivu arriva all’appuntamento in un momento brillante, reduce da tre vittorie consecutive con dodici gol segnati, mentre il Como di Cesc Fabregas si presenta a San Siro dopo due sconfitte di fila e con una sola vittoria nell’ultimo mese. Resta però il fascino di una semifinale secca, senza appelli e senza la regola dei gol in trasferta: in caso di nuovo pareggio dopo i 90 minuti si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. È anche questo a rendere la sfida tra Inter e Como una partita da decifrare con prudenza, nonostante il favore del pronostico penda dalla parte dei padroni di casa.