Dopo l'ultima vittoria della Juventus, figlia anche di un'ottima prestazione contro il Bologna, nello studio di Pressing si è scatenato ieri sera il dibattito sulle possibilità che avrebbero avuto i bianconeri di vincere il campionato nel caso in cui Spalletti avesse preso in mano la squadra dall'inizio della stagione. Riccardo Trevisani è notoriamente un forte sostenitore dell'ex ct azzurro, che ha riportato oggi la Juventus tra le prime quattro e potrebbe chiudere anche da secondo un campionato con forti alti e bassi (e un cambio in panchina), ma di fronte a questa ipotesi si dice contrario.

"L'Inter può fare 90 punti, la Juventus nemmeno con un mostro in panchina come ha oggi può arrivarci. Non credo avrebbe lottato per lo Scudetto", le parole del giornalista negli studi Mediaset. Questo anche perché, dalla parte opposta, c'è un allenatore che al suo primo anno sulla panchina dell'Inter e dopo averne raggranellato tredici in Serie A nella precedente esperienza a Parma (l'unica con una prima squadra dopo i tanti anni nel settore giovanile nerazzurro) ha condotto alla grande l'attuale capolista. "Chivu ha fatto una stagione ottima, ha preso una squadra forte, ben allenata, è stato credibile con i giocatori che è difficilissimo perché ti 'pesano' in 5'. Ma quando lo paragoniamo a Mourinho spero faccia un altro tipo di carriera dal punto di vista umano...", la specifica di Trevisani, che sullo Special One ha sempre avuto pensieri molto diversi da quelli espressi sia per Chivu che per Spalletti.