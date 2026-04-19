Domani a Coverciano, presso il Museo del Calcio all’interno del Centro Tecnico FIGC, andrà in scena “Inside the Sport 2026”, evento promosso da Ussi e Mcl nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. Il tema scelto per questa edizione è il calciomercato, raccontato come “commedia degli affari tra primattori e comparse”, a sottolineare dinamiche, protagonisti e retroscena del sistema calcistico.

Nel corso della manifestazione saranno assegnati numerosi riconoscimenti a figure di spicco del calcio italiano, tra dirigenti, allenatori, calciatori, arbitri e operatori del settore. Tra i premi alla carriera figurano due nomi di grande peso come Giuseppe Marotta e Antonio Percassi, simboli di una gestione dirigenziale che ha segnato il calcio italiano degli ultimi anni.

Riconoscimenti anche per tecnici affermati come Roberto Mancini e Fabio Grosso, premiati per il contributo dato al movimento calcistico nazionale.

Tra i calciatori vengono invece celebrati profili ormai affermati e giovani promesse. Tra questi spiccano Lorenzo Pellegrini e Duván Zapata, insieme ai giovani Davide Bartesaghi e Marco Palestra, considerati tra i prospetti più interessanti del panorama italiano.

Premi anche per direttori sportivi, procuratori, arbitri e giornalisti, a testimonianza di un evento che vuole abbracciare tutte le componenti del sistema calcio, valorizzandone professionalità e contributi.