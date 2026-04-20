Quest’oggi ci sarà il tanto atteso incontro fra Giovanni Malagò e la Lega Serie A, che arriverà a sette giorni dalla scelta effettuata dai club della massima divisione nazionale dell’ex presidente del CONI come suo candidato alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni fissate per il 22 giugno prossimo. L'incontro è previsto nel primo pomeriggio, dopo l'Assemblea della Lega che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, preparerà il piano programmatico da sottoporre poi a Malagò, reduce dall'esperienza come Commissario dell'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. Ezio Maria Simonelli raccoglierà i documenti consegnati una settimana fa ai vari rappresentanti dei club con il compito di indicare le loro priorità, analizzando le risposte delle società e traendo una sintesi comune che vada a vantaggio anche dell'intero sistema calcio.

Secondo le prime indiscrezioni, i punti cardine dovrebbero essere quelli da sempre elencati dallo stesso Simonelli e dai presidenti. Particolare attenzione viene posta al tema sempre spinoso delle facilitazioni a livello fiscale : dalle defiscalizzazioni sugli impianti al ripristino del Decreto Crescita e una modifica radicale del Decreto Dignità. Inoltre, si vuole puntare sul piano sportivo su proposte immediatamente attuabili, che riguardano soprattutto i giovani italiani, come l’abolizione di classifiche, promozioni e retrocessioni nei vivai. In aggiunta, si punta ail ritorno del vincolo sportivo, una modifica fiscale per far sì che acquistare all’estero non sia più conveniente che comprare gli italiani o nuovi incentivi per chi investe sui nostri giovani.