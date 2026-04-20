Ma davvero l'Italia potrebbe essere ripescata per i Mondiali 2026? È una voce che puntualmente è tornata in questi anni dopo ogni cocente delusione per la mancata qualificazione degli Azzurri, un tristissimo leit motiv di questa ormai decade. Ma questa volta forse c'è qualcosa di più concreto, considerata la pessima situazione geopolitica attuale con l'Iran che a causa del conflitto con gli Stati Uniti e con Israele ha già comunicato l'intenzione di rinunciare a prendere parte al torneo. Ai microfoni di RAI Radio Uno per 'Radio Anch'io - Lo Sport', Evelina Christillin ex membro UEFA nel consiglio FIFA oggi presidente del Museo Egizio di Torino, ha fatto chiarezza sulla questione: "È tutto nelle mani della FIFA: secondo il regolamento 6.7 il Consiglio Fifa può decidere su suggerimento dell'amministrazione. Quindi decide Gianni Infantino e poi fa votare il Consiglio dando il suggerimento che è meglio seguire".

La finestra rimane comunque aperta: "Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell'Iran al Mondiale. Il presidente della Federcalcio iraniana ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente. Manca un mese e mezzo all'inizio del Mondiale, veramente difficile immaginare la loro partecipazione, anche se io me lo auguro. L'Italia ha il ranking più alto delle escluse, essendo 12esima. Gli Emirati Arabi Uniti sono la prima squadra non qualificata dell'AFC, la confederazione asiatica". Christillin si è poi lanciata in suggerimento: "L'anno scorso, con un rigore piuttosto inesistente al 97', la Palestina è stata eliminata dall'Oman nelle qualificazioni asiatiche. Sarebbe un bel gesto ripescare la Palestina in questo momento". A proposito dell'idea di un super playoff che potrebbe coinvolgere l'Italia chiude: "Pensare di qualificarsi per il rotto della cuffia perché un'altra nazionale non può giocare è un po' umiliante per una Nazionale che ha vinto quattro Mondiali".