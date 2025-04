L'attaccante rossonero Tammy Abraham è intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo il pareggio nel derby. L'inglese è tornato a colpire i nerazzurri anche ieri sera, dopo la rete segnata in Supercoppa a gennaio: ""Sono molto felice di aver segnato. Per me, per la squadra, per la mia fiducia. Peccato per il finale 1-1 ma cerco di prendere il positivo della partita. Avremo ancora una partita, vogliamo vincere il trofeo".

Sui prossimi impegni

"Ogni partita è come una finale per noi. Dobbiamo prendere fiducia da questa partita, dobbiamo crederci e combattere".

Un altro gol all'Inter

"Ci credo fino alla fine. Sono felice di aver segnato in Supercoppa e ora ma il lavoro non è finito. Vogliamo vincere un altro trofeo, perché il Milan deve vincere trofei".