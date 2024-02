A presentarsi in sala stampa dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro per la conferenza alla vigilia della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid al fianco di Diego Simeone è il capitano dei colchoneros Koke. Di seguito le sue dichiarazioni: “Qui dieci anni dopo la mia prima volta in Champions? Mi ha stupito. Se guardiamo a dieci anni fa la stabilità è meravigliosa. Speriamo di poter dare continuità domani, stiamo facendo un percorso incredibile".

Come vedi la partita?

"Sarà difficile. Una partita molto complicato, l'Inter ha giocatori di qualità che sanno attaccare e ripiegare bene. Sarà una gara combattuta e bella da guardare e con intensità. Speriamo di vincere".

Morata, come lo hai visto in questi giorni? Sorpreso di vederlo qui?

"Si è allenato bene in questi due giorni ed è qui perché sta bene. L’ho visto molto bene, se dovesse giocare dall’inizio speriamo segni".

Domani preferiresti non prendere gol o segnarne tanti?

"Preferirei vincere".

L'avversario a centrocampo ha giocatori a centrocampo molto versatili che possono giocare in più ruoli...

"Non voglio dare indizi per domani. Ma hanno grandissimi giocatori non solo a centrocampo. Vedremo domani".

Si parla tanto bene del gioco dell'Inter, come si può fermare il loro stile?

"Ovviamente alla fine noi cercheremo di fare bene. Cercheremo di essere propositivi come fatto negli ultimi tempi in Champions, se lo faremo potremo lottare contro i grandi club. A volte ci riusciamo a giocare bene, altre volte serve essere cinici. In Champions il livello si alza e spero che domani sia una partita spettacolare e che riusciremo a far bene. La loro miglior virtù è il lavoro di squadra. Sanno come giocare e hanno un gruppo molto preparato".

FcIN - De Paul e Molina cosa vi hanno rivelato qualche segreto a proposito di Lautaro Martinez, uno che in questa stagione si sta rivelando tra i migliori d'Europa?

"Lautaro lo conosciamo tutti. È un grande giocatore di livello mondiale. C'è poco da dire perché è un giocatore di livello mondiale".

