Arrivato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina, il secondo in pochi giorni dopo quello interno contro il Genoa, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, si tiene il momentaneo secondo posto in classifica definendolo "un buon risultato. La cosa importante è arrivare al 25 maggio nelle prime quattro posizioni, che è la cosa più importante". E in vista della partita di questa sera tra Inter e Napoli Allegri fa capire di non fare calcoli: "Dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di tornare alla vittoria. Mancano 36 punti per entrare in Champions, non perdiamo di vista la realtà. Abbiamo cambiato il 55% di giocatori della rosa, dobbiamo essere esigenti con noi stessi e cercare di migliorare".