Fynn Schenten è uno dei cinque giovani calciatori che hanno accompagnato la prima squadra del Colonia nel ritiro di La Nucia, nel sud della Spagna. L'attaccante si è fatto notare per il suo impressionante record di gol nell'Under 19 e nella Youth League ed è stato inserito nella rosa della prima squadra per la prima volta prima della pausa invernale.

Intervistato per il sito ufficiale dei Geißböcke, Schenten, oltre a raccontare quella che è stata la sua esperienza coi grandi, parla anche della prossima sfida di Youth League contro l'Inter, che si giocherà al RheinEnergieStadion: "Giocare contro l'Inter in Youth League è sempre qualcosa di speciale e tutti sono incredibilmente emozionati. Poter giocare ora al RheinEnergieStadion davanti ai tifosi che ci hanno sostenuto ovunque, dal Lussemburgo alla Danimarca, è un onore particolare. Sarà sicuramente una festa".