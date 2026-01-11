Cosa dirà Cristian Chivu alla sua Inter prima della sfida contro il Napoli? Questa la risposta di Walter Zenga dagli studi di Sky Sport: "Fossi in lui, mi preoccuperei della presenza di Leonardo Spinazzola e Giovanni Di Lorenzo sulle fasce. Il Napoli diventa un 5-4-1 abbassando Matteo Politano e Eljif Elmas in fase difensiva, per cui il mio attacco deve essere bravo a far sì che in nove si schiaccino verso la porta nella parte difensiva ed essere molto attento alle marcature preventive. Più bassi tengo gli esterni, più ho il controllo del campo. Il Napoli però può costringere i miei due esterni a fare un doppio lavoro molto profondo e mettermi in difficoltà in mezzo".