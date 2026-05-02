Da quest'estate sarà un giocatore dell'Inter. Nel frattempo, però, Massolin sta continuando a dispensare ottime giocate al servizio del Modena di Andrea Sottil. I canarini, nella giornata di ieri, hanno vinto il derby contro la Reggiana e Massolin ha gestito alla grande i reparti, dimostrando ancora una volta di essere il leader tecnico della squadra. Un vero e proprio regista offensivo: prova solida, accesa dalla consueta capacità d'inventare giocate tecnicamente rilevanti.