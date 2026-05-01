Periodo di festa in casa Parma, dove regna la serenità e l'entusiasmo di affrontare la capolista Inter domenica sera, sognando magari di fare lo sgambetto e rovinare la festa Scudetto dei nerazzurri. Anche oggi l'allenamento si è svolto a porte aperte, in modo da coinvolgere i tifosi il più possibile. Nel mentre, Sportmediaset ha intervistato Adrian Bernabé e Nesta Elphege a due giorni dalla trasferta di Milano.

Il centrocampista spagnolo tesse subito le lodi del suo allenatore, Carlos Cuesta: "Lui è uno a cui piace tanto il calcio, lavora tanto, gli dedica molte ore, guarda tante partite. Ci trasmette tutte queste cose, gli piace studiare gli avversari e quando andiamo in campo più o meno conosciamo bene chi affrontiamo. L'Inter? Noi ci prepariamo sempre per fare bene, sappiamo che affronteremo la migliore del campionato ma abbiamo già portato via punti a squadre di alta classifica e possiamo giocarcela".

Per Elphege sarebbe un sogno riuscire a segnare nella Scala del Calcio: "Francamente mi piacerebbe segnare in tutti gli stadi, ma a San Siro in modo particolare, contro due delle più grandi squadre italiane come Inter e Milan. Per me è sempre un piacere segnare a squadre di alto livello