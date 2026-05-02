Sta per arrivare il primo campionato italiano della sua carriera e, con ogni probabilità, anche la conferma definitiva in maglia nerazzurra. Per Manuel Akanji, il tricolore rappresenta molto più di un trofeo: è il passaggio chiave verso il futuro all’Inter.

Il difensore svizzero, già campione in Svizzera con il Basilea e in Inghilterra con il Manchester City, ha dimostrato anche in Serie A una notevole capacità di adattamento. Aarrivato con la formula del prestito, Akanji dovrebbe essere riscattato dall’Inter per circa 15 milioni di euro, con rinnovo automatico del contratto fino al 2028 secondo gli accordi definiti lo scorso settembre.

Un’operazione che - spiega La Gazzetta dello Sport, è già impostata nei dettagli: la trasformazione in acquisto definitivo era legata a due condizioni, entrambe ormai vicine alla realizzazione. La prima, il raggiungimento del 50% delle presenze stagionali, è stata ampiamente centrata grazie alla centralità del difensore nel progetto tecnico. La seconda, la conquista dello scudetto, potrebbe concretizzarsi già nel prossimo turno.

Il futuro di Akanji si intreccia così con la rifondazione della retroguardia nerazzurra, dove diversi elementi sono in bilico tra scadenze e possibili addii. In questo contesto, la conferma dello svizzero rappresenta una certezza importante per la nuova Inter di Chivu, sempre più orientata a costruire una linea difensiva solida e affidabile attorno a lui e a Bisseck.