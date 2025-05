Alla fine, il Paris Saint-Germain l'ha spuntata: al termine della riunione di questa mattina con la Questura di Parigi, è arrivato l'ok per la realiazzione della sfilata su un autobus a due piani lungo gli Champs Elysées in caso di vittoria della Champions League sabato a Monaco di Baviera. L'evento si realizzerebbe domenica 1° giugno, riporta RMC Sport che cita anche fonti della Polizia della capitale francese che spiegano: "Il viale sarà protetto, sarà necessario essere molto reattivi" per evitare incidenti come quelli visti in occasione della semifinale contro l'Arsenal. Le autorità stanno attualmente negoziando il programma esatto della serata della partita e poi del giorno successivo.

La Questura avrebbe però avvertito che se sabato sera si verificassero gravi disordini nelle strade della capitale, la sfilata potrebbe essere annullata, dato che alcuni negozianti sono già totalmente contrari alla celebrazione del giorno dopo la finale.