A parlare della finale con l'Inter in casa Paris Saint-Germain arriva anche il giovane attaccante Bradley Barcola ai canali ufficiali del club transalpino: "Avere l'opportunità di giocare una finale di Champions League è incredibile per me. Un anno e mezzo fa, ho debuttato con la prima squadra del Lione... Quindi, partecipare a una finale di Champions League è eccezionale, è un sogno d'infanzia! È sempre stato il mio sogno e si sta avverando, quindi sono molto felice. Ci stiamo preparando normalmente. Anche l'allenatore ci ha detto che non dobbiamo fare di più, né di meno. Mantenete la calma e preparatevi a questo incontro normalmente".

Qual è stato il momento in cui è scattato qualcosa nel gruppo? "Durante la partita contro il Manchester City. Essere sotto di 2-0 contro una squadra così forte e recuperare così in fretta... È stato allora che abbiamo dimostrato la nostra forza mentale. Quando ripensiamo a momenti come questo, non possiamo che essere orgogliosi". Infine, un messaggio ai tifosi: "Voglio ringraziarli per quello che hanno fatto dall'inizio della stagione. Anche nei momenti difficili, quando avevamo dubbi, ci sono sempre stati accanto, incoraggiandoci. Contiamo su di loro per questo gran finale!"