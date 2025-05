Nella marcia di avvicinamento alla finale di Champions League, l'emittente britannica TNT Sports ha raccolto anche l'opinione del giovane centrocampista del Paris Saint-Germain Desiré Doué: "La stagione è stata magnifica, anche se resta la finale da giocare e un Mondiale per Club. Per me è stata una stagione che mi ha arricchito, perché ho scoperto la Champions e ho iniziato a giocare ogni tre giorni. Sono molto felice della finale che ho fatto".

Non tanti hanno giocato una finale di Champions a 19 anni, come la stai vivendo?

"Indubbiamente è il match più importante della mia carriera, ma alla distanza. Molti giocatori non riusciranno mai a giocarlo, io personalmente sono molto eccitato dall'idea di fare questa finale. Ci prepareremo con la squadra, voglio portare il trofeo a Parigi".

Come si batte l'Inter?

"Ci vorranno tutte le qualità del gruppo e una mentalità che non abbiamo mai mostrato prima. Andremo a Monaco per combattere e vincere, lasceremo tutto sul campo".

Cosa pensi dei nerazzurri?

"Sono un ottimo gruppo, lo abbiamo visto nelle partite di Champions League. Hanno molta esperienza e sanno come si giocano i big match di Champions, avendo già fatto una finale. Ma andremo in campo per cercare di batterli, giocando la nostra partita e rimanendo noi stessi".