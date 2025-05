"La finale di Champions sarà una partita molto difficile per la mia Inter, ma lo sarà anche per il Paris Saint-Germain. Il cuore è nerazzurro, e logicamente spero che vinca l'Inter". Parola di Roberto Boninsegna, ex attaccante nerazzurro raggiunto a margine della cerimonia dei premi Rosa Camuna, a Palazzo Lombardia.

Bonimba viene poi incalzato sul confronto con gli attaccanti attuali: "Io ero una punta di riferimento, una punta di profondità che finalizzava il gioco della squadra. Ho fatto tantissimi gol e ho vinto tre volte la classifica marcatori, segnando 22, 24 e 22 gol, ma allora si giocavano 30 partite, non 38. Non penso che né Lautaro né Thuram mi assomiglino. Ci sono ottimi calciatori oggi, ma con caratteristiche diverse. Inzaghi? Ultimamente non mi è piaciuto. Ha fatto vincere uno scudetto al Milan e uno al Napoli: contro la Lazio, all'88', avevamo praticamente vinto il campionato e ci siamo fatti rimontare. Lo scudetto è finito al Napoli, forse anche immeritatamente. Non so se resterà all'Inter, ha delle richieste e per come si è comportato quest'anno, forse è meglio che vada in un'altra squadra".

