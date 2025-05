Dopo l'esperienza con il Perugia, conclusa con 3 gol e 2 assist in 21 partite, l'ex canterano dell'Inter, Luca Di Maggio, è pronto a una nuova avventura professionale. Pur essendo un potenziale rinforzo per la futura U23 nerazzurra, è più probabile che il nativo di Segrate prosegua il suo percorso di cerscita ancora in prestito altrove, in una categoria superiore rispetto alla Serie C.

Non mancano infatti i corteggiamenti per il centrocampista, proprio dalla cadetteria. Nello specifico, si sono fatte avanti per averlo in prestito Juve Stabia, Modena e Bari. Come sempre, l'Inter valuterà ogni opzione per prendere la decisione più adatta