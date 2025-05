Sono tante le iniziative che si moltiplicano in tutta Italia per permettere ai tanti tifosi dell'Inter di assistere alla partita di sabato sera contro il PSG. Detto del maxischermo di Piacenza, un altro è in allestimento presso lo stadio "Briamasco" di Trento. Lo stesso club comunica che all'interno dell'impianto sarà allestito un maxischermo e saranno presenti anche stand gastronomici per l'acquisto di cibo e bevande: l'ingresso, gratuito, sarà possibile a partire dalle ore 19.30.