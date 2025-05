È previsto per martedì, tre giorni dopo la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l'incontro chiave tra il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi. Lo riferisce il quotidiano La Stampa: stando anche alle dichiarazioni dei diretti interessati, non sembrano esserci avvisaglie perché non arrivi il rinnovo, però il tecnico piacentino chiedeulteriori garanzie di un mercato competitivo dopo gli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique.

Anche il quotidiano torinese sostiene che Marotta aveva opzionato Massimiliano Allegri come exit strategy nel caso in cui non si riuscisse a trovare l'accordo e Inzaghi finisse col cedere magari alle sirene dell'Al-Hilal, ma il tecnico livornese sembra sempre più vicino a ricongiungersi con il Milan.

