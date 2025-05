L'Inter Club Cadenazzo, uno dei più attivi della Svizzera nerazzurra, sarà regolarmente a Monaco di Baviera per assistere alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Intervistato dal Corriere del Ticino, il presidente Leo Vinelli racconta l'emozione per il grande evento: "È tanta. Anche perché uno ci spera sempre, d’accordo, ma immaginarci in finale, considerando le altre squadre, pareva un’utopia. A Monaco saremo un centinaio, ma non tutti appunto avranno il biglietto", aggiunge Vinelli che lamenta la pessima gestione dei tagliandi: "Lo stadio, innanzitutto, pur avendo 70 mila posti è relativamente piccolo per una finale di Champions. Sia Inter sia PSG hanno potuto disporre di appena 18 mila biglietti ciascuno. ’Inter, mi pare, ha ricevuto 80 mila richieste. Fra chi potrà entrare allo stadio e chi no, a Monaco saremo 40 mila interisti. La città sarà nerazzurra".

Vinelli, come noto, ha diverse conoscenze nello spogliatoio e nella società, in primis Raffaele Di Gennaro e Yann Sommer, oltre all'amico Javier Zanetti al quale il suo club è dedicato: "Li ho sentiti tutti e posso garantirvi che sono carichi. O meglio: Yann, come d’abitudine, è calmo e tranquillo. È il suo segreto, in fondo. Vorrei spezzare una lancia a favore di Sommer. Negli anni, è stato criticatissimo. Per questo, saluto con affetto tutti quelli che dicevano che è troppo piccolo per fare il portiere o, ancora, che non esce mai dai pali. Sommer is magic, proprio così: è il numero uno assoluto e se abbiamo raggiunto un’altra volta la finale di Champions è grazie a lui. Si dice spesso che il portiere sia lì per parare, ma lui ha fatto veri e propri miracoli. Un grande".