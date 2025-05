"È stata una stagione molto lunga, a tratti molto difficile, ma abbiamo lavorato duramente per arrivare qui. Per cui adesso possiamo affrontare questo momento in modo positivo, approfittando di ogni istante che stiamo vivendo". Lo dice Vitinha, centrocampista portoghese del Psg, erede dell'azzurro Verratti. Le sue considerazioni alla Gazzetta dello Sport a due giorni dalla finalissima con l'Inter.

Da erede di Verratti, come vede il duello con Barella dell’Inter che ha sostituito Verratti in Nazionale?

"Sarà una sfida interessante. Finora abbiamo fatto un bel percorso come l’Inter che ha grandi giocatori a centrocampo. Non solo Barella, ma pure Mkhitaryan e Calhanoglu, senza dimenticare Frattesi che ha deciso la gara contro il Barcellona. Sappiamo bene cosa ci aspetta, ma pure noi abbiamo qualità da far valere. Siamo pronti".

Che idea si è fatto dell’Inter?

"È una squadra che non molla mai, che ha molta esperienza ai massimi livelli, con tanta qualità non solo tecniche e tattiche, ma anche una grande forza mentale. Proprio come noi. Per questo sono sicuro che sarà una grande partita".

L’esperienza dell’Inter può fare la differenza?

"Non credo, anche se siamo una squadra più giovane, siamo comunque riusciti ad arrivare in finale. E non è scritto da nessuna parte che sia sempre la squadra con più esperienza che vince la Champions. L’Inter è una grande squadra, sarà una partita difficile, ma siamo pronti".

Su questa partita Lautaro e Dembélé si giocano anche il Pallone d’oro?

"Secondo me Dembélé lo meriterebbe già adesso. Però la stagione non è ancora finita e spero che la finale di Champions lo aiuti a imporsi".

Chi è la favorita di questa finale?

"In una finale del genere non ci sono favorite. In campo ci sono due grandi squadre che faranno di tutto per vincere. Quello che posso garantire ai nostri tifosi è che il Psg farà tutto il possibile per realizzare il nostro sogno".