Anche l'AD del Monza Adriano Galliani prende la parola dal palco del Teatro Cucinelli di Solomeo nell'ambito della cerimonia di presentazione del Golden Boy Football Benchmark Index, esprimendo il suo parere sul futuro del calcio: "Il sistema mondiale delle pay tv perde, o comunque non aumentano gli investimenti. Vedo un calcio dove vi saranno un gruppo di squadre in stile basket. Il campionato è a 20 squadre, quando noi facevamo e vincevamo la Coppa dei Campioni si facevano 9 partite. Le risorse erano molto limitare. Oggi l'Inter che arriva in finale fattura più del doppio di quello che si fattura in 38 partite di campionato. Le competizioni internazionali sottraggono risorse ai campionati nazionali, insomma".

Galliani evidenzia un altro potenziale risvolto futuro: "Per i calciatori secondo me si allargherà la forbice: chi guadagna 5 milioni ne prenderà 15, chi ne prende 1 scenderà a 500 mila euro. Perché le partite internazionali sono infinite, la UEFA ha distribuito più di 3 miliardi di euro e si pensa che la prossima possa portarne 4,5. Per questo dico che la Lega deve lavorare per fare in modo che i campionati abbiano le risorse per mantenere i calciatori di un certo livello".