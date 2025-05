Lasciando da parte la scaramanzia, il Paris Saint-Germain ha ottenuto il via libera dalle autorità, dopo diversi incontri, per organizzare una parata sugli Champs-Élysées in caso di vittoria della Champions League nella finale contro l'Inter. "Inizialmente non eravamo favorevoli alla parata perché i negozianti temono disagi. Ma è stato concordato che, su richiesta del PSG e con l'approvazione dell'Eliseo, in caso di vittoria si terrà una parata tra la rotonda degli Champs-Élysées e l'Arco di Trionfo", ha spiegato all'AFP Jeanne d'Hauteserre, sindaco di LR dell'VIII arrondissement, dove si trova il prestigioso viale, dopo una riunione sull'argomento svoltasi questa mattina con la questura di Parigi.

Stando a quanto si legge su L'Équipe, un sistema speciale sarà in vigore a partire da sabato sera, giorno della finalissima di Monaco di Baviera, sugli Champs-Élysées, chiusi al traffico dalle 19. D'Hauteserre, inoltre, ha indicato che il Prefetto di Parigi, Laurent Nunez, metterà in atto "tutte le misure previste per il 31 dicembre", quando il Viale dei Campi Elisi accoglie circa 1,2 milioni di persone.

Infine, il Comune di Parigi ha deciso che la Torre Eiffel "si illuminerà di rosso e blu per tutta la partita di sabato e brillerà a ogni gol", mentre "tutte le insegne luminose e i pannelli informativi della città sulla tangenziale vicino al Parco dei Principi mostreranno un messaggio di incoraggiamento", a partire da stasera, per la squadra di Luis Enrique.