"Sarà una grande partita, tra due delle squadre migliori al mondo. Non vedo l'ora di essere in campo". Lo ha detto Marcus Thuram, parlando a TNT Sports della finalissima di Champions League tra PSG e Inter.

E' un sogno che si avvera?

"Realizzerò tutto quando sarò allo stadio, durante il riscaldamento".

Pensi che la gara di sabato possa essere simile a quelle giocate con Bayern e Barcellona?

"Sarà una gara in cui dettagli faranno la differenza, dovremo curarli al meglio. Il PSG è una squadra a cui piace tenere la palla e giocare sugli esterni, dovremo stare attenti. Speriamo di riuscire a vincere".

Tu e Lautaro potreste avere spazio in contropiede.

"Sì, ma il PSG ha grandi difensori come Pacho e Marquinhos; in più hanno Hakimi e Nuno Mendes, due terzini davvero veloci. E' una squadra che attacca molto, ma che si difende anche bene: hanno equilibrio. Sarà una gara dura".

Saranno decisivi gli episodi?

"Tutti parlano di tattica, ma nel calcio serve anche quel pizzico di magia, specialmente nelle finali. Mi ricordo il gol di Zidane contro il Bayer Leverkusen o il colpo di testa di Messi in Barcellona-Manchester United. Sono gesti tecnici che vanno al di là della tattica".

Ci sono momenti che decidono queste partite.

"E' successo con Bayern e Barcellona, spero possa succedere anche col PSG".

Tuo papà ti ha dato consigli?

"Mi dà consigli ogni giorno".