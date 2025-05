Inter in campo a Monaco di Baviera con la formazione tipo. È questa la chiara idea che Inzaghi ha in mente per la finale di Champions League di sabato sera, quando in nerazzurri sfideranno il PSG nell'ultimo prestigioso appuntamento della stagione. Un solo dubbio nella testa del Demone: in difesa Pavard è in vantaggio su Bisseck, riporta Sky Sport.

Tra i pali ci sarà Sommer, con Acerbi e Bastoni a completare la retroguardia. In mediana il solito trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, in attacco torna dal 1' la coppia Thuram-Lautaro.

