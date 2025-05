Appena terminato il campionato 2024/25, la testa di dirigenti e tifosi è già rivolta alla prossima stagione. Fallito il bis Scudetto per un solo punto, come riporta Agipronews, l’Inter si presenta come favorita per il tricolore 2025/26 secondo i bookmaker: si gioca a 2,50 il riscatto nerazzurro. Sale a 3 la Juventus, a secco dal 2020, mentre in lavagna c’è poca fiducia sulla doppietta del Napoli: il quinto scudetto del club campano paga 6,50, seguito dal Milan a 8 volte la posta.