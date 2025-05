Saranno tantissimi i vip nerazzurri presenti in tribuna all'Allianz Arena nella finale di sabato. Oltre a Ronaldo e Vieri, presenti anche tantissimi eroi del Triplete: da Samuel a Sneijder, da Julio Cesar a Materazzi, passando per Cambiasso, Pandev e Cordoba.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, inoltre, toccherà a Zanetti e Pastore (lato Psg) portare la coppa in campo poco prima del fischio d'inizio, mentre il violinista David Garrett suonerà una versione riarrangiata di “Seven Nation Army” dei White Stripes. Durante la cerimonia di apertura, invece, si esibiranno anche i Linkin Park.

In tribuna prenderanno posto, tra gli altri, eroi della Grande Inter come Bedin e altri nerazzurri del passato come Figo, Matthäus, Roberto Carlos, Bordon e Galante. Presenti anche tifosi d’eccezione come Max Pezzali e Matilde Gioli. Com'è noto, ci saranno anche tutti i dipendenti del club di viale della Liberazione come deciso dalla proprietà e dal presidente Beppe Marotta.