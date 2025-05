"Inter e PSG hanno stili diversi, sono due equipazos con due allenatori fantastici". Così Andrés Iniesta, icona del calcio spagnolo e del Barcellona, parlando a Sky Sport a due giorni dalla finalissima di Champions League di Monaco di Baviera.

"La semifinale tra Inter e Brcellona è stata incredibile, sabato sarà una sfida interessante. Inzaghi e Luis Enrique sono credibili agli occhi dei loro giocatori, stanno facendo un lavoro speciale", ha aggiunto l'ex centrocampista.

Che allenatore è Luis Enrique?

"Ha un talento speciale, poi è un lavoratore assiduo, uno che cura molto i dettagli. Sono felice per lui perché l'ho amato come giocatore e poi come allenatore".

Cosa conta di più in una finale di Champions?

"Penso che sia un momento magico, è l'ultimo passo di un percorso lunghissimo. Bisogna viverlo sognando, con allegria. E' una grande opportunità e, al tempo stesso, una grande responsabilità. E' qualcosa di unico giocare partite così".

La sfida tra i due centrocampi.

"C'è tanta qualità in entrambe le squadre, tutti i centrocampisti sanno controllare i momenti della partita. Nei momenti decisivi sarà fondamentale la testa. Sarà una finale bella".